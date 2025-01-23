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Batman'da Açık Trafolar Tehlike Saçıyor

Batman'da Açık Trafolar Tehlike Saçıyor
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Batman kent merkezindeki Dicle Elektrik'e ait açık kapaklı elektrik panoları mahalle sakinlerinin tepkisini topladı. Çocukların oyun oynarken korktuğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını talep etti.

Batman kent merkezinde kaldırımlar üzerine konulan Dicle Elektrik şirketine ait kapakları açık olan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Batman merkez Yıldırım Sokak'ta Dicle Elektrik'e ait trafo kapaklarının açık bırakılması tehlike saçarken, vatandaşların da tepkisine neden oldu. Çocukların çevresinde oyun oynadığı trafonun ölüm tehlikesi saçtığını belirten mahalle sakinleri, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkililerine tepki gösterdi.

"Oyun oynarken korkuyoruz"

Mahallede top oynayan Veysel Ayaz isimli çocuk oyun oynarken korktuklarını söyledi. Ayaz, "Sokakta top oynarken korkarak oynuyoruz. Elektrik panoları açık oyun oynarken çok korkuyoruz" dedi.

"Çocuklar için tehlike arz ediyor"

İlyas Kara isimli vatandaş ise her mahallede açık trafo kapağının olduğunu söyledi. Kara, "Her mahallede böyle 2 veya 3 tane açık trafo kapağı bulunmaktadır. Hepimizin çocukları var buda çocuklar için tehlike arz ediyor. Bazı mahallelerde halen altyapı sorunu var. Trafolar mahallenin elektriğini kaldırmıyor. Her kış ayında yaşadığımız büyük sorunlar elektrik kesintileri bizi bezdirdi. Elektrik kesintilerinden dolayı düşük voltaj beyaz eşyalarımıza zarar veriyor. Yetkililere seslenmek istiyorum; bu açık panolara çare bulunmasını istiyoruz. Panolar açık, Allah korusun bir çocuk o panoyla oynarsa bunun hesabını kim verecek. Her ay yüksek fatura ödememize rağmen hizmetimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.

"Allah korusun her türlü tehlike olabilir"

Mahalle sakinlerinden Hasan Sevim, "Açık trafolarla ilgili kurum kontrollerini sağlaması gerekiyor. Çoluk çocuklar sokakta oynuyor. Arabalarımız trafolara yakın, Allah korusun her türlü tehlike olabilir. Yetkililerden rica ediyoruz, birilerini görevlendirip kontrol etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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