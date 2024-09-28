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Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne 12 Bin TL Ceza

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Batman'da yüksek sesli abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir motosiklet sürücüsüne 12 bin 878 TL para cezası kesildi.

Batman'da çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 12 bin TL ceza kesildi

BATMAN - Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir araca ve 1 motosiklet sürücüsüne toplamda 12 bin 878 TL para cezası kesildi.

Batman İl EmniyetMüdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abartı egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak rahatsızlık verdikleri tespit edilen bir araç ve 1 motosiklet sürücüsüne toplamda 12 bin 878 TL cezai işlem uygulandı" denildi.

Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne 12 Bin TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel

Motosiklet Politika 3-sayfa Batman trafik Çevre Hukuk Yerel

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