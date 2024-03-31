Batman'da 97 yaşındaki kadın oğlu tarafından oy kullanmaya taşındı

Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi, yürüyemeyen 97 yaşındaki annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü.

Doğudaki 32 ilde olduğu gibi Sason'da da oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte Sason Aşağı Mahallesi'nde ikamet eden 97 yaşındaki Sariye Tiryaki'de oğlu Halit Tiryaki'nin sırtında, oy kullanacağı Sason Anadolu Lisesine giderek oyunu kullandı.

Annesinin yürüyemediği için sırtında taşıyarak oy kullanmaya getirdiğini belirten Halit Tiryaki, "Annem normalde 118 yaşındadır. Ama kayıtlarda 97 yaşında. Yürüyemediği için sırtımda taşıyarak oy kullanmaya getirdim" dedi.

Oğlunun ve görevlilerin yardımıyla oyunu kullanan 97 yaşındaki Sariye Tiryaki, tekrar oğlunun sırtında evinin yolunu tuttu. - BATMAN