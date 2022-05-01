Batman'da 500'ü aşkın işveren, işçi ve STK temsilcisi TÜMKİAD sofrasında buluştu - Haberler

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Batman'da 500'ü aşkın işveren, işçi ve STK temsilcisi TÜMKİAD sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da 500'ü aşkın işveren, işçi ve STK temsilcisi TÜMKİAD sofrasında buluştu

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Batman İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programında, STK temsilcileri, iş insanları, belediye temizlik işçileri ve tekstil çalışanlarından oluşan 500'ü aşkın kişi iftar sofrasında buluştu.

BATMAN (İHA) - Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Batman İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programında, STK temsilcileri, iş insanları, belediye temizlik işçileri ve tekstil çalışanlarından oluşan 500'ü aşkın kişi iftar sofrasında buluştu.

Düzenlenen programda konuşan TÜMKİAD Batman İl Başkanı Gürgin Tufan, Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, her kesimden bir araya gelen Batmanlı vatandaşlarla huzur içinde iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tufan, "Ramazan ayı, İslam alemi için huzur ve bereket ayıdır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda, birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıkmaktadır. Bizde TÜMKİAD olarak bu mübarek ayda özelikle ülkemizin dinamik gücü olan işçilerimiz, STK temsilcilerimiz, ve değerli iş verenlerimiz ile bir araya gelerek soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere bu imkanı tanıyarak soframıza konuk olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Ramazan, Batman, Yerel, Haberler

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