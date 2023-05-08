Batman'da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü olarak böyle yıkıldı Batman'da 50 yıl önce yapılan caminin depremde ağır hasar alan minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Batman'da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü olarak böyle yıkıldı

BATMAN - Batman'da 50 yıl önce yapılan caminin depremde ağır hasar alan minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler, çok sayıda yapıya ağır hasar verdi. Batman kent merkezi Çarşı Mahallesinde bulunan Lale Caminin minaresi de ağır hasar alan yapılar arasındaydı. Minarede yer yer büyük çatlakların oluşması her an devrilebilme tehlikesi oluşturduğu için kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen yıkım ekibi güvenlik önlemi alındıktan sonra minareye halat bağladı. Halat yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım esnasında bir bina hafif şekilde hasar aldı.