Batman'da 5 Yaban Atı Silahla Öldürüldü İddiası

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Batman'ın Raman Dağı eteklerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 yaban atının silahla vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Batman'da 5 yaban atının silahla öldürüldüğü iddiası

BATMAN - Batman'ın Raman Dağı eteklerindeki Yakıtlı köyü mevkiinde 5 yaban atının silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, bölgenin doğal yaşamında sıkça rastlanan yaban atları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındı. Vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan atların silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Olayın ardından köylüler durumu jandarma ve ilgili kurumlara bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, atların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaban hayatını hedef alan bu tür olayların bölgedeki ekosisteme ciddi zarar verdiği belirtildi.

Olayın detaylarının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Yerel
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