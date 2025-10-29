Haberler

Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı etkinliklerle kutlandı.

Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik bahçesindeki törenin ardından kutlamalar, valilik önünde kurulan platformda devam etti.

Vali Ekrem Canalp, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra törende konuşan Canalp, Cumhuriyet'in Türk milletine kazandırdığı değerleri vurguladı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, coşkulu anlar yaşandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, vali yardımcıları Mustafa Caner Culukar, Gökhan Dolaş ve Cengizhan Ankara, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
