Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti - Haberler

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Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti

Batman Belediyesi, 2022 yılı ilk yarısında evlenen çift sayını açıkladı.

Batman Belediyesi, 2022 yılı ilk yarısında evlenen çift sayını açıkladı.

Batman Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2022 yılı içerisinde bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleştirdi. Birbirlerini severek evlenip aile kurmak isteyen çiftlerin resmi nikah işlemleri Hürriyet Mahallesindeki Şerzan Kurt Parkı'nda bulunan Belediye Evlendirme Dairesinde gerçekleştiriliyor. 150 kişi kapasiteli büyük salon, bir nikah salonu, bir gelin, bir de damat hazırlık odası ve fotoğraf stüdyosu ile evlenecek çiftlere hizmet verilen evlendirme dairesinde müracaatlar hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında kabul ediliyor. Resmi nikah işlemleri kabul edilen yabancı evlilikler arasında; Fas, Suriye, Almanya, Amerika, Avusturya, Azerbaycan, Filipinler, Filistin, Hollanda, İngiltere, İran, Irak, İrlanda, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kolombiya, Lübnan, Macaristan, Norveç ve Pakistan gibi ülkelerin vatandaşları bulunuyor. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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