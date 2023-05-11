Batının finanse ettiği dernek, topladığı gönüllülerle sandıkları kontrol altına alacak

ABD ve Avrupa'da birçok elçilik ve dernek, Türkiye'de 'sandıkta şaibeyi önleyeceğiz' iddiasıyla yola çıkan derneğe yaptığı yüklü bağışlarla dikkat çekti.

ABD ve Avrupa'da birçok elçilik ve dernek, Türkiye'de 'sandıkta şaibeyi önleyeceğiz' iddiasıyla yola çıkan derneğe yaptığı yüklü bağışlarla dikkat çekti.

Ertim Orkun'un Başkanı olduğu Oy ve Ötesi Derneği, toplayacakları 200 bin gönüllüyle "Sandıklarda şaibeyi önleyeceğiz" iddiasıyla gündeme gelmişti. Dernek şimdide yabancı elçilikler ve derneklerden aldığı yüksek miktardaki bağışlarla dikkatleri üzerine topladı. Derneğe sadece İsveç Başkonsolosluğu 15 Mart 2023'te 1 milyon 346 bin lira para aktardı. 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğe Yeşiller hareketiyle ilişkili olan Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung Derneğinin, ABD Büyük Elçiliğinin düzenli para aktardığı anlaşıldı. İsveç Başkonsolosluğu'nun yanı sıra, Hollanda Büyükelçiliği ve Norveç Büyükelçiliğinin desteklediği derneğe yapılan bağışlar milyonlarca liraya ulaştı. Derneğin bağışçılarından European Endowment for Democracy, Avrupa Komisyonu ve yirmi üç Avrupa ülkesinden finanse ediliyor. Bu dernek geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki 11 şehirde, 18 yaş üzeri Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde yaptığı saha çalışmasında, Kürt vatandaşların Türklerle farklılıkları üzerinde araştırmalar yaptı.

Para kaynağı ABD ve Avrupa

Derneğin bağışçıları arasında batılı elçiliklerin ve derneklerin bulunması dikkat çekerken yapılan bağışların miktarı da düşündürüyor. Brüksel merkezli European Endowment for Democracy, 27 Şubat 2023'te derneğe 1 milyon 820 bin lira karşılığı euro bağışta bulundu. Hollanda Büyükelçiliği ise 4 Aralık 2020 tarihinde 665 bin lira bağışta bulunmuştu. Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği ise yıl içerisinde farklı tarihlerde toplamda 676 bin lira bağışta bulundu. Derneğe yapılan kayıtlı bağışların 8.5 milyon lira civarında olduğu belirtilirken kayıtsız bağışların miktarı ise bilinmiyor. - İSTANBUL