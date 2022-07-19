Batıkentlilerden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret - Haberler

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Batıkentlilerden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

ANKA - Yerel
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Batıkentlilerden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, mahalle muhtarları ve yurttaşlarla sürdüğü temaslar kapsamında, Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can ve mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Muhtar Can, mahallelerine yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Ataç, muhtarların yurttaş ile belediye arasında köprü oluşturduğunu ve bu nedenle hizmetin eşit şekilde ulaştırıldığını belirterek ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkürlerini sundu.

ANKA / Yerel

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