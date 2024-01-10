Batı Karadeniz'deki Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Gemiler Sinop Limanına Demirledi
Yük taşımacılığı yapan gemiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un doğal limanına sığındı. Gemiler, hava şartlarının düzelmesini bekliyor.
MUSTAFA USTA
Yük taşımacılığı yapan gemiler, Batı Karadeniz'deki kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.
Bölgede, olumsuz hava koşullarının etkili olması üzerine yük taşımacılığı yapan 30'a yakın gemi, kentin doğal limanına sığındı. Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.