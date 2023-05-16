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Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

Yerel Haberler

Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldıERZİNCAN Erzincan'da su kanalında balçığa saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

ERZİNCAN Erzincan'da su kanalında balçığa saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı mevkiinde su kanalına giren inek balçığa saplandı. Mahsur kalan ineği sahibi kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprüden halat bağlayarak ineği mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

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