Bataklığa Saplanan Çocuklar, Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen göletteki bataklığa saplanan 3 çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Bataklığa saplanan çocukları böyle kurtardılar
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen göletteki bataklığa saplanan 3 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki suyu çekilen gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 7 ila 10 arasında değişen 3 çocuk, gölet alanında oynamaya başladı. Gölet içinde gezen 3 çocuk, bir anda bataklığa saplandı. Mahsur kalan çocuklar bağırarak çevredekilere sesini duyurdu.
Çocuklara yaklaşan vatandaşlardan bazıları tek başına kurtaramayınca, el elen tutunarak halat oluşturdu. Birbirlerinin ellerini tutan vatandaşlar, çocukları tek tek bataklıktan çekerek kurtardı.
Kurtarma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.