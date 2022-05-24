Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret - Haberler

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Van Valiliği görevine yeni atanan Vali Dr. Ozan Balcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Oğuzhan Dönmez ve Lütfü Boyalı, Vali Balcı ile bir süre görüşerek 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundu.

Vali Dr. Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'da görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel