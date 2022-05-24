Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Van Valiliği görevine yeni atanan Vali Dr. Ozan Balcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Oğuzhan Dönmez ve Lütfü Boyalı, Vali Balcı ile bir süre görüşerek 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundu.

Vali Dr. Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'da görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet, Başsavcı, Balcı, Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title