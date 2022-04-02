Başsavcı Dönmez'den personele teşekkür belgesi

VAN (İHA) - Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, çeşitli birimlerde görev yapan personellere teşekkür belgesi verdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığında çeşitli birimlerde görev yapan zabıt katibi, teknisyen, hizmetli ve şoför olarak görev yapan, özveri ve fedakarlık göstererek başarılı olan personellere Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Hikmet Salman ve Lütfü Boyalı tarafından Van Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Konferans Salonunda düzenlenen törenle teşekkür belgeleri takdim edildi. - VAN