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Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan'a veda ziyaretleri devam ediyor.

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan'a veda ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ceylan veda ziyaretleri devam ediyor. Ceylan, Bilecik'te görev yaptığı süre zarfında bir çok dost edindiği, Bilecik'i unutmayacağını söyledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcı Bilecik Yargı Yerel Haberler

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