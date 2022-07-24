Başpehlivanlardan "Kadına El Kalkamaz" pankartı - Haberler

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Başpehlivanlardan "Kadına El Kalkamaz" pankartı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başpehlivanlardan 'Kadına El Kalkamaz' pankartı

Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) çerçevesinde başpehlivanlar tarafından "Kadına El Kalkamaz" pankartı açılarak kadına şiddet konusuna dikkat çekildi.

Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) çerçevesinde başpehlivanlar tarafından "Kadına El Kalkamaz" pankartı açılarak kadına şiddet konusuna dikkat çekildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "Kadına El Kalkamaz " mottosu başlığı altında 5 milyon erkeğe eğitim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde aile içi şiddet, KADES konularında bilgilendirme yapıldı.

Başpehlivanlarla "Kadına El Kalkamaz" pankartı açılarak Kadına Şiddet konusuna dikkat çekildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadına şiddet Antalya KADES Yerel Haberler

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