Başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası Saldırgan kadının, başörtülü kadına, "6 gününüz kaldı, sizi göndereceğiz, burası bizim ülkemiz" dediği ileri sürüldü Ankara'nın Altındağ ilçesinde yüksek sesle telefonda konuşma yüzünden çıkan tartışma sırasında bir...

Başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası

Saldırgan kadının, başörtülü kadına, "6 gününüz kaldı, sizi göndereceğiz, burası bizim ülkemiz" dediği ileri sürüldü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yüksek sesle telefonda konuşma yüzünden çıkan tartışma sırasında bir kadının, başörtülü bir kadına, " '6 gününüz kaldı, sizi göndereceğiz, burası bizim ülkemiz" dediği ileri sürüldü.

Olay, 8 Mayıs'ta Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 662/5 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezine okuma yazma kursuna giden bir kadın, telefonla konuşurken H.K. ismindeki bir başka kadınla tartıştı. Yüksek sesle konuşma meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma arbedeye dönüştü. Arbede araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. İddiaya göre, arbede sırasında H.K., başörtülü kadına, "Az kaldı, 6 gününüz kaldı, sizi göndereceğiz, burası bizim ülkemiz, burada bağıra bağra konuşamazsın" dedi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.