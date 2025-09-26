Başörtülü Dansçı ve Zenne Gözaltına Alındı

(İZMİR) – Başörtülü bir kadın ile zennenin dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, başörtülü dansöz H.K. ile zenne A.S. gözaltına alınmıştı, H.K. tutuklandı, diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilen dans görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "Müstehcenlik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden H.K., çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli A.S. hakkında ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay, bir eğlence mekanında dans eden zenne A.S. ile başörtülü dansçı H.K.'ya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gündeme gelmiş, ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.