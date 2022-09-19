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Başören Tekke Kavaklı Göletinde çalışmalar devam ediyor

Yerel Haberler

Başören Tekke Kavaklı Göletinde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Başören Tekke Kavaklı Göletinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Başören Tekke Kavaklı Göletinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DSİ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göletin zirai sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanmasından kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizin ilk SSB gövde tipine sahip olan Afyonkarahisar Şuhut ilçesindeki Başören Tekke Kavaklı Göletinde çalışmalar devam ediyor. 2.6 milyon metreküp depolama hacmine sahip göletimiz tamamlandığında, 2 bin 360 dekar zirai arazinin modern sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak ve içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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