Basmane Oteller Projesi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane'de tarihi 6 yapının restorasyonuna başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak-Kadifekale aksındaki düzenleme çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Kentin kültürel ve tarihi zenginliğini oluşturan eski yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizme kazandırılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Basmane Pazaryeri Mahallesinde aralarında Tevfik Paşa Konağı, ünlü yazar Tarık Dursun K.'nin bir süre yaşadığı ev olmak üzere tarihi 6 yapının restorasyonunu yapacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak restorasyon çalışmaları 31 milyon 880 bin liraya mal olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antik Smyrna Agorası kazı alanının güneyine giriş yapısı kazandırmış, Havra Sokak ile 848 Sokak yenilenmiş ve Azizler Sokak ile Basmane'nin kalbi Hatuniye Meydanı'nı da düzenlemişti.

Tarih gün yüzüne çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Basmane bölgesindeki Pazaryeri Mahallesinde 19. yüzyıl geleneksel İzmir evlerinin birbirinden farklı örneklerinin karşılıklı konumlandığı tarihi sokağı

canlandırıyor. 945 Sokak'ta bugüne kadar ayakta kalabilmiş ancak korunmazsa yok olacak tarihi ve tescilli Osmanlı dönemi konutları yapılacak restorasyon çalışmaları ile konaklamaya ve günübirlik geziye açılacak. Avlulu olan yapılar kafe, restoran ve kahvaltı salonu olarak da hizmet verecek. Tarkem'in mülkiyetinde bulunan ve Basmane bölgesinin en büyük tarihi yapılarından olan Tevfik Paşa Konağı da restorasyon çalışmaları sonrasında konaklama işlevi ile yaşatılacak.

İkinci etapta sokak ve meydan düzenlemesi var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane Oteller Projesi'nin ikinci etabında 945 Sokak'ta yer alan iki ayrı tarihi yapının daha restorasyon çalışmasını yapacak. Ayrıca dokuya uyumsuz bir yapının yerine yeni bir yapı inşa edilecek. Proje çerçevesinde Kurtuluş Savaşı sırasında 945 Sokak çıkmazına sığınıp çaldığı kapıların açılmaması üzerine şehit düşen 'Gevrekçi Kız' hikayesi de yaşatılacak. Gevrekçi Kız'ın anısına bir meydan düzenlemesi yapılacak. - İZMİR