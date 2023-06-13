Başkentte yağış etkili olmaya başladı
Yerel Haberler
- Başkentte yağış etkili olmaya başladı Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
- Başkentte yağış etkili olmaya başladı
ANKARA - Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da dahil olmak üzere bugün için 32 şehre sarı uyarı vermişti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış etkisini gösterdi. Araç içerisinde yağmura yakalanan vatandaşlar zorluk yaşarken, yaya olarak şiddetli yağışa maruz kalan vatandaşlar ise yolda mahsur kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Yerel