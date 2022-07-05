Başkentte pedallar koruyucu aileler için çevrildi

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ve Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği, koruyucu ailenin önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılması amacıyla Tandoğan Metro İstasyonu önünden başlayan bisiklet sürme etkinliği düzenledi. Etkinlik, Ankara Kent Orkestrasının konseri ve Ankara Sanat Merkezi'nin hazırladığı Çocuk Eğlencesi Animasyonu ile sona erdi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği ile Ankara Sanat Merkezi, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' çerçevesinde "Bisiklet Meclisi Koruyucu Aileler İçin Pedal Çeviriyor" adlı etkinliğe imza attı.

Tandoğan Metro İstasyonu'nda başlayan Güvenpark ve Kurtuluş Parkı ile devam eden ve Ankara Kent Konseyi alanında sona eren etkinlikte Bisiklet Meclisi üyeleri, koruyucu aileler, çocukları ile pedal çevirdi.

Ankara farkındalık için pedal çevirdi

Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi Cevriye Kaya birer konuşma yaparken, 'Bisiklet Meclisi Koruyucu Aileler İçin Pedal Çeviriyor' etkinliğinde ABB Ankara Kent Orkestrası da bir konser verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel