Başkentte mağaza açılışında izdiham yaşandı Yerel Haberler Başkentte, açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu. Başkentte, açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu. Ankara'nın Şentepe Mahallesinde bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Açılış nedeniyle fiyatlarında indirme gidilen mağazada vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ankara Yerel Haberler

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