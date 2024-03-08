Başkentte jandarma ekipleri kadın şoför ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Başkentte jandarma ekipleri yol kontrol noktalarında kadın şoför ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Gölbaşı ve Kahramankazan Yol Kontrol Noktalarında önleyici kolluk faaliyeti sırasında jandarma personeli günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla seyir halinde olan kadınların günlerini kutladı.

Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kadın Muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı. - ANKARA