Başkentte 'İtfaiye Haftası' Kutlamaları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi binasının önünde düzenlenen programda konuşma yapan Başkan Mansur Yavaş, “Sizlerle gerçekten gurur duyuyoruz. Allah bir daha ülkemize afetler yaşatmasın ama böyle durumlarda Ankara İtfaiyesi ülkemize ve milletimize de nefes olmuştur. Bu kutlu ve zor mesleği yerine getiren başta Ankara İtfaiyesi olmak üzere ülkemizdeki bütün itfaiyelerin haftasını kutluyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi binasının önünde düzenlenen programda konuşma yapan Başkan Mansur Yavaş, "Sizlerle gerçekten gurur duyuyoruz. Allah bir daha ülkemize afetler yaşatmasın ama böyle durumlarda Ankara İtfaiyesi ülkemize ve milletimize de nefes olmuştur. Bu kutlu ve zor mesleği yerine getiren başta Ankara İtfaiyesi olmak üzere ülkemizdeki bütün itfaiyelerin haftasını kutluyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası için çeşitli etkinlikler düzenledi.

İtfaiye Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinin ardından ABB binasında program düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye binası önünde gerçekleştirilen programa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, bürokratlar ile personellerin yanı sıra çok sayıda itfaiye eri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Ankara İtfaiyesi erlerinin, Ankara Büyükşehir Belediye binasında gerçekleştirdiği tatbikat ile devam etti. Tatbikat esnasında itfaiye erleri Büyükşehir Belediye binasının çatısından aşağı doğru inerek, Türk bayrağı açtı.

PELERİNSİZ KAHRAMANLAR ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Program kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve beraberindeki heyet Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bugün teşkilatımızın 309'uncu Yılını kutlarken, Başkent olmakla onurlandırdığınız Ankara'mızın itfaiyecileri olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Yangınlarda, doğal afetlerde, kazalarda, liyakatli ve eğitimli personellerimizle, modern ve teknolojik araç ve ekipmanlarla olaylara hızlı ve etkin müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için can siperhane çalışıyor, Başkentimize yakışır İtfaiye Teşkilatı olma yolunda ilkelerinizden hiç sapmadan yürüyoruz. Ruhunuz şad olsun."

YAVAŞ: "DEĞERLİ İŞLERE İMZA ATTIK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden beri yıllarca ihmal edilmiş olan itfaiye teşkilatımızı yenilemek, yeni araçlar almak, yeni hizmet binaları açmak ve en önemlisi liyakatle yeni mesai arkadaşlarımızla kavuşmak gibi değerli işlere imza attık. Türkiye'de ilk defa itfaiyecilik okulu mezunlarını mülakatla göreve başlattık. Yaş ortalamamız biz görevi devraldığımızda 48 idi. Bu tecrübeli ekibin yanına yeniliğe ve dinamizme ihtiyaç vardı. Liyakatle sadece itfaiye bölümlerinden mezun 450 personel göreve başladı. Şimdi 100 personele daha izin verildi. Bu nedenle 100 personel daha alacağız. Araç filomuza 125 yeni araç kattık. 93 model bir adet köpük kulesi vardı, bir adet aldık, 2 adet ise organize sanayi bölgeleri ile iş birliği yaparak filomuza kattık. Yeni itfaiye istasyonları açtık. 2 tane daha itfaiye istasyonunun temelini yakında atıyoruz. 546 adet su tankerini çevre ilçelerdeki uzak köylere dağıttık ve eğitimler verdik. Çünkü yeni büyükşehir yasası çıktıktan sonra beldelerdeki itfaiye teşkilatları maalesef ilçelere çekildiği için herhangi bir şekilde beldelere uzak mahallelerde yangın başladığı zaman zaten itfaiye gidinceye kadar hemen hemen bir binanın yangını tamamen bitmiş enkaz haline gelmiş oluyordu en azından bu şekilde su tankerlerini muhtarlarımıza verip eğitimler de vermek suretiyle bugüne kadar birçok yangın daha başlamadan söndürüldü."

"SİZLERLE GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Ankara İtfaiyesi ile gurur duyduklarını belirten Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ayrıca itfaiyemiz depremde, selde, yangında afette hep en önde oldu ve başarılı oldu. Öncü oldu… Bunu afetlerden sonra gittiğimiz yerlerde gerek Elazığ, gerek Kahramanmaraş, Hatay'da çalışan arkadaşlarımızın arkasından hep övgüyle bahsedildi. Bazı mesleklerin karşılığı para veya dünyevi olgular değildir. İşte itfaiyecilerimizde kendisine duyulan güven ve edilen dualardan beslenir. Siz size güvenenleri boşa çıkartmadınız bolca hayır duası aldınız. Sizlerle gerçekten gurur duyuyoruz. Allah bir daha ülkemize afetler yaşatmasın ama böyle durumlarda Ankara İtfaiyesi ülkemize ve milletimize de nefes olmuştur. Bu kutlu ve zor mesleği yerine getiren başta Ankara İtfaiyesi olmak üzere ülkemizdeki bütün itfaiyelerin haftasını kutluyorum. Hepinize özverili çalışmalarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Allah kazadan saklasın, Allah'a emanet olunuz."