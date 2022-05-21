Başkent'te açılış yapan mağazada indirim izdihamı - Haberler

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Başkent'te açılış yapan mağazada indirim izdihamı

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Yerel
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Başkent'te açılış yapan mağazada indirim izdihamı Ankara'da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu.

Başkent'te açılış yapan mağazada indirim izdihamı

ANKARA - Ankara'da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşların geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda vatandaşlar, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Yerel

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