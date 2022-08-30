Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkentte geçit töreni düzenlendi.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden, Ulus'ta bulunan eski Meclis'e Kortej Yürüyüşü yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posteri ve Türk bayrağını taşıyan askerlere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı eşlik etti. Mehteran takımının da bulunduğu yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı döneminin askeri üniformalarını temsilen giyen bölük de yer aldı. Kortejde bulunan atlı birlikler ise vatandaşların ilgisini çekti.

Zafer Yürüyüşünü izlemek için başka şehirlerden geldiler

Adana'dan Ankara'ya 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamaya geldiğini ifade eden Yasemin Yavuz, " Yüz yıl önce bir destan yazıp bu vatanı bize bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Geçit törenini her yıl gelerek izliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bazı zaferler kitaplara sığmaz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Eşi ve çocuğu ile yürüyüşü izlemeye gelen Ahmet Koçak, "Kutlamaları izlemeye geldik. Özellikle çocuğumuza izletmek için. Milli duygularımız kabarıyor. Bunlar bizde eksik olan duygular, çocuklarımıza da aşılanması gereken duygular. Hep birlikte bu sevinci ve heyecanı yaşamak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA