Başkentray'da da artık abonmanlar geçerli olacak - Haberler

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Başkentray'da da artık abonmanlar geçerli olacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkentray'da da artık abonmanlar geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan kararla artık Başkentray'da da abonmanların geçerli olacağını duyurdu.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan kararla artık Başkentray'da da abonmanların geçerli olacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilerin kullandığı abonmanların bundan sonra TCDD Taşımacılık tarafından işletilen banliyö treni Başkentray'da da geçerli olacağını açıkladı. Kararın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alındığını hatırlatan Başkan Yavaş, "Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var. UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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