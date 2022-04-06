Başkentli minikler trafik eğitim pistinde yeniden direksiyon başına geçiyor

Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı olan Kurtuluş Parkı trafik eğitim pistini yeniden hizmete açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Kurtuluş Parkı trafik eğitim pistini yeniden hizmete açıyor. Başkentli miniklere pratik ve uygulamalı olarak trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, pistte bakım ve onarım çalışmaları yaptı. 18 Nisan'da başlayacak ücretsiz trafik eğitimine katılmak isteyen okullar, hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında '(0312) 507 15 38' numaralı telefondan randevu alabilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek.

Başvuru sürecinin 4 Nisan'da başladığı trafik eğitimi, okulların kapanış tarihine kadar hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine ana sınıfı ile 1 ve 2'nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek. - ANKARA