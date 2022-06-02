Başkentli Kadınlar Meslek Ediniyor: Belmek'te Yaz Dönemi Başlıyor - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarının (BELMEK) yaz dönemi kayıtları alınmaya devam ediyor. Başkentli kadınlara mesleki, sanatsal, sosyal ve kültürel açıdan destek olmak amacıyla hizmet veren BELMEK'lerde kayıt başvuruları 3 Haziran 2022 tarihinde sona eriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) için yaz dönemi kurs kayıt başvuruları alınmaya devam ediyor.

Başkentli kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmak için tercih ettiği BELMEK'lerde yaz dönemi kurs kayıt başvuruları 3 Haziran 2022 tarihinde sona eriyor.

KURSLAR YAZ-KIŞ DEVAM EDİYOR

Her yıl binlerce kadına ücretsiz olarak farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimlerin verildiği BELMEK'ler kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

Başkent'in dört bir tarafında yer alan merkezlerde yaz-kış devam eden kurslara katılmak isteyen Başkentli kadınlar; Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Çayyolu, Keçiören ve Sincan bölgelerindeki ana merkezlere nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapabilecek.

31 BRANŞTA EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında BELMEK kurslarına katılan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriliyor.

Yaz dönemi kurslarında; Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü olmak üzere toplam 31 branşta usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.

ANKA / Yerel