Başkent'te yurtlarda kalan depremzede kadınlara saç ve cilt bakımı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadın ve kız çocuklarının saç ve cilt bakımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ve ağır hasar gören birçok afetzede farklı illerde bulunan GSB'ye bağlı yurtlarda konaklıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü'nde bulunan kız ve erkek öğrenci yurdunda misafir edilen kadın depremzedeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile saç ve cilt bakımı gerçekleştirildi.

"Oje kokusunu özelmişim"

Depremzede kadınların saç ve cilt bakımına hasret kaldıklarını belirten güzellik bakım uzmanı Burcu Baydar, "Ortağım ve iş arkadaşlarım ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir yurtta depremzedelere destek olabilmek için geldik. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Buradaki kadınları mutlu etmek, bakımlarını yapmak için ve kız çocuklarına örgü yapıp çocukları mutlu edip dolayısıyla annelerini de mutlu etmek için buradayız. Hepimizin içi yandı. Böyle bir zamanda destek, birlik ve bütünlük adına bu yangına bir damla olabilirsek ne mutlu bize. Şu anda el, tırnak, kaş bakımları yapılıyor. Biraz önce bir bayan içeri girdi, odayı kokladı, 'oje kokusunu özelmişim' dedi. Bir kadın olarak çok etkilendik. Bir an bile olsa onların kafasını dağıtabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"Bir aydır başka bir psikoloji yaşıyorlar"

Depremzede kız çocuklarının ve kadınların yüzlerini güldürmek istediklerini dile getiren kadın kuaförü Serhat Pısık, "Böyle bir organizasyonda bulunmak çok keyifli. Burada depremzede kadınların ve kız çocuklarının psikolojilerine ve ruhlarına dokunmak istedik. Onlar bize iyi geliyor, biz de onlara iyi geliyoruz. Saç kesimleri yapıyoruz, kaş ve bıyık alımları, ufak kız çocuklarına renkli saçlar takıp aksesuarlar ile mutlu etmeye çalışıyoruz. Bir aydır başka bir psikoloji yaşıyorlar ve bunlar gerçekleştikçe çok mutlu oluyorlar. Yıkanma bölümleri oluyor fakat bakım bölümü olmadığı için mutlu oluyorlar. Onların gülümsemesi bize yetiyor" dedi. - ANKARA