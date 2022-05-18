Başkent'te Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı - Haberler

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ' Gençlik Haftası' kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Gençlik Parkı Büyük Sahne'de "Anadolu'nun Uyanışı Çakırım" adlı tiyatral gösteri ile başlayan kutlamalar, sanatçı Aysel Yakupoğlu'nın konseri ile devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"na özel kutlama programları hazırladı.

"Gençlik Haftası" kapsamında Başkentlilere bayram coşkusunu yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı Büyük Sahne'de "Anadolu'nun Uyanışı Çakırım" adlı tiyatral gösterinin ardından sanatçı Aysel Yakupoğlu konserine ev sahipliği yaptı.

MİLLİ MÜCADELENİN HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI OYUN BAŞKENTLİLERİ DUYGULANDIRDI

Başkentlileri Gençlik Haftası boyunca her gün çeşitli etkinliklerle buluşturacaklarını belirten ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, " Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 16 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinliklerimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede ilk gün Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bir 'Milli Mücadele' hikayesi anlatacağız. İçerik olarak halk oyunları eşliğinde tiyatral bir gösteri olacak" dedi.

Yönetmenliğini Hüseyin Yıldız'ın yaptığı ve Çakırım Dans Topluluğu'nun halk oyunlarıyla renk kattığı "Anadolu'nun Uyanışı Çakırım" adlı tiyatral gösteriyi izleyen Başkentliler duygu dolu anlar yaşadı. Milli Mücadele yıllarının anlatıldığı oyunu dakikalarca ayakta alkışlayan 7'den 70'e Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Safa Kaynak: "Burada Milli Mücadele dönemini doruklarına kadar hissettik. Yeri geldi duygulandık, yeri geldi mutlu olduğumuz sahneler oldu. Çok büyük bir mücadele var. Oyuncuları tebrik ediyoruz, çok iyilerdi."

-Batuhan İlter: "Çok güzel bir oyundu. Burada tüm izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum."

HAFTA BOYU DEVAM EDECEK KONSER PROGRAMLARI AYSEL YAKUPOĞLU İLE BAŞLADI

Sanatçı Aysel Yakupoğlu da hafta boyunca devam edecek olan 'Gençlik Haftası' ücretsiz konser programları kapsamında sahne alarak, Başkentlilere adeta bayram coşkusu yaşattı.

Ankaralılarla buluşmaktan gurur duyduğunu belirten Aysel Yakupoğlu ise "Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Bizi buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Beyefendiye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.