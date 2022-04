Başkent'te Adımlar Otizm, Pedallar Farkındalık İçin Çevrildi

ANKARA (ANKA) -

Ankara Kent Konseyi (AKK) 'Otizm Farkındalık Ayı' kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Otizm Vakfı iş birliğiyle yürüyüş ve bisiklet sürme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Otizm farkındalığını, her dört kişiden birinin otizmli olduğunu gerçeğini ilan etmek üzere bir araya geldik" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Otizm Vakfı ile Başkent'te yaşayan otizmli çocuklar konusunda hafta sonunda Eymir Gölü'nde "Hem Yürüyoruz Hem Bisiklet Sürüyoruz" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

YILMAZ: "4 KİŞİDEN 1'İ OTİZMLİ"

AKK Bisiklet Meclisi, Engelli Meclisi, Eğitim Çalışma Grubu, Otizm Vakfı ODTÜ Lodos Topluluğundan birçok katılımcı ile etkinliğe katılan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara başlangıçlar kenti ve farkındalığın da başkenti. Her açıdan her konuda Ankara farkındalığını ilan etti. EKO İklim Zirvesi'nde 95 bin kişiyle farkındalığın başkenti olduğunu ilan ettikten sonra Bisiklet Meclisimiz ve Otizm Vakfı ile her dört kişiden birinin otizmli olduğu gerçeğini ilan etmek üzere bir araya geldik. Eymir Gölü'nün baharın başlangıcındaki güzel fotoğrafıyla bu farkındalığı Ankaralılara ve tüm yurttaşlarımıza göstermek için buradayız" dedi.

Otizm Vakfı Genel Sekreteri Hülya Saygı da toplumsal farkındalık konusunda yerel yönetimlerin desteğinin önemine dikkat çekerek, "Ankara Kent Konseyi ile otizm farkındalığını artırmak için bir aradayız. Herkese otizmin bir parça da olsa ne olduğunu anlatabilmek istiyoruz. Bilinmediği sürece gerçekten ayrımcılığa uğruyor bizim çocuklarımız. O nedenle farkındalık çalışmaları çok önemli ve böyle bir çalışmaya katıldığı için Belediyemize, Kent Konseyimize ve diğer bileşenlerimize çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Farkındalık etkinliğinde hem doğa yürüyüşü yaparak hem de bisiklete binerek spor yapma fırsatı bulduklarını da söyleyen AKK Engelli Meclisi Sözcüsü Ersan Petekkaya ise düşüncülerini şu sözlerle ifade etti:

"AKK Engelli Meclisi olarak çok yoğun çalışmalar yaptık. Bu bahar ayında tüm Ankara ve tüm Türkiye'ye otizm farkındalığını duyurmak ve bu konuya dikkat çekmek için Bisiklet Meclisi, Eğitim Çalışma Grubu, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm bileşenlerimizle buradayız. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederim."