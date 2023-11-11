Başkent Ata'sını Minnetle Andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85’inci yılında Ankara’da saygı ve minnetle anıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’de düzenlenen anma törenine katılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle birlikte Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi billboardları, otobüs durakları, otobüsler, metro vagonları ve kent ekranlarını ise Ulu Önder’in görselleriyle donattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85'inci yılında Ankara'da saygı ve minnetle anıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle birlikte Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi billboardları, otobüs durakları, otobüsler, metro vagonları ve kent ekranlarını ise Ulu Önder'in görselleriyle donattı.

Başkent Ankara ebediyete intikalinin 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katılırken, tüm Başkentliler saat tam 09.05'te siren sesleri eşliğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE ANMA TÖRENİNE KATILDI

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında da anma töreni düzenlendi. Törene bürokratlar, yöneticiler ve çalışanlar katıldı. Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu anma programında Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma töreni sona erdi.

Ankara metrosunda anonslar yapılırken kent genelindeki otobüs durakları, otobüsler, metro vagonları, tutamaçlar, billboardlar ve kent ekranları ise "Saygı ve Özlemle Anıyoruz" mesajının bulunduğu poster, afiş ve görsellerle donatıldı.

GAZİ PARK'TA FOTOĞRAFLARLA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YOLU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle Gazi Park'a 'Atatürk Yolu' yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraf karelerinin yer aldığı yol, ilk günden ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Atatürk Yolu'nun ilk ziyaretçileri arasında yer alan 312 Motor Sporları Kulübü üyeleri de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını belirterek motorları ile ufak bir gösteri yaptı.

BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, açılışını yaptıkları Atatürk Yolu ile ilgili bilgi vererek, "Atatürk Orman Çiftliği toprakları içerisinde bulunan Gazi Park BelPa Kafe'de Atatürk Yolu'nu açmış bulunmaktayız. Atatürk'ümüzün bu topraklardaki fotoğraf karelerinden oluşan bir yoldur burası. Tüm Ankaralıları buraya davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, benim gibi Anadolu'dan gelmiş insanlara çalışmayı, seçmeyi, seçilmeyi, geleceğe umutla bakabilmeyi, Cumhuriyet'i bırakmış birisi… Saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

BelPa Genel Müdürü Hüseyin Çağrı Durak da "Cumhuriyetimizin 100.yılı ve Atamızın 85. vefat yıldönümü dolayısıyla Gazi Park'ta Atatürk Orman Çiftliği'nde Atamızın mirası üzerinde Atatürk sergisi açarak bir 'Atatürk Yolu' yaptık. Umarım bundan sonraki nesillere de bizler de Atamızla ilgili izler bırakabileceğiz" diye konuştu.

BAŞKENTTE GENÇLER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen koşuya, Türkiye'nin farklı illerinden toplam 800 e yakın sporcu katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Burak Özgün düzenlenen sportif faaliyete destek olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda 44 ilden katılım sağlayan 827 sporcumuzla, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusuna ev sahipliği yaptık. Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 6 kategoride düzenlenen yarışlarda başarı olan gençler madalya ve kupa ile ödüllendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine organizasyona verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şöyle konuştu:

"Gençlik Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile birlikte organize ettiğimiz "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" 'nu her yıl Ankara'da organize ediyoruz. Bu koşuya 81 ilden çocuklarımız katılarak, 6 kategoride yarışıyor. Yarışma sonunda çocuklarımıza madalyaları ve kupaları veriliyor. 81 ilimizden sporcuların katıldığı bu koşu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde Türkiye'de düzenlenen en önemli ve en güzel organizasyonlardan birisi. Çocuklarımızın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüzü anmak için koşu ve müsabaka yapması hem bizi hem onları mutlu ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine, hem böyle bir parkı bu organizasyon için tahsis etmiş olması hem de bu organizasyon içerisinde verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum."