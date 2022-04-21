Başkanlar veresiye defterini kapattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Ramazan ayı programı içinde yer alan Edremit ilçe ziyaretinde girdikleri bir esnafta veresiye defterine ödeme yapamayan 5 ailenin borcunu kapattı.

Edremit'te gün boyu temaslarda bulunan AK Parti heyeti kendi bütçeleri ölçeğinde vatandaşın veresiye borcunu ödedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Edremit'te mahalle bakkalına ödeme yapmakta güçlük yaşayan ailelerin hesaplarını kendi bütçelerinden ödeyerek ailelere bayramı erken yaşattılar. Başkan Yılmaz, selam vermek için girdiği bakkal dükkanında ödeme güçlüğü çeken ailelerin listesini çıkarmasını istedi. Listede uzun süredir ödeme yapmakta güçlük yaşayan ailelerin bakkal borçlarını partililer ile birlikte Yücel Yılmaz kendi bütçesinden ödeme yaparak veresiye defterini kapattı. 5 aileye destekte bulunan AK Parti heyetine mahalle sakinleri de teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel