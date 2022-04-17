Başkanlar sokak hayvanları için toplandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün başkanlığında ilçe ve belde belediye başkanları, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya geldi.

Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, bakımı ve kısırlaştırılması amacıyla ilçelerde ilk yardım ve kısırlaştırma ünitelerinin kurulması için son toplantı Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde gerçekleştirildi. Tüm ilçe ve belde belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen ve Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş da yer aldı.

"Kısırlaştırma üniteleri sağlık ocağı gibi olacak"

Başlatılan çalışmanın örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Faruk Özlü, "Hayvanseverlerimiz her ne kadar iyi niyetli olsalar da bu konuda çözüm ortağı biziz. İl Özel İdaremiz ve belediyeler olarak sorunun çözümü için elimizi taşın altına koyuyoruz. İl Özel İdaremiz ilçelerde belirlenen alanlarda yapıların inşası, alt yapısının yapılması ve binanın iç donanımını üstlenecek. Böylelikle işin büyük bir bölümü çözülmüş olacak. Sokak hayvanlarımızın hem bakımlarını hem de kısırlaştırılması için elimizi taşın altına koyuyoruz. İlçelerdeki kısırlaştırma üniteleri sağlık ocağı gibi olacak. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz de hastane gibi olacak. İlçelerdeki ünitelerin işletmelerini sağlayacağız. Köyler dahil olmak üzere sokak hayvanlarımızı toplayacağız ve bu ünitelerde bakımlarını yapacağız. Cerrahi müdahale gereken vakaları da Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi altına alacağız. Hayvanseverlerimizin de taleplerini karşılamış olacağız" dedi.

Başkan Faruk Özlü, şehir merkezine yakın bir alanda kurulacak olan ünitelerin 1 ay gibi kısa bir sürede hazır hale getirileceğini ve anlaşma yapılan veteriner hekimlerin her gün bir ilçede kısırlaştırma çalışması yapacağını söyledi. Özlü, kısırlaştırma alanlarının da belirlendiğini kaydetti. - DÜZCE