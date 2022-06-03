Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkanı Bozdoğan'ın kardeşi aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın kardeşi İshak Bozdoğan (65), aracı başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın kardeşi İshak Bozdoğan (65), aracı başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Güzeloluk mevkiinde ikamet eden İshak Bozdoğan aracıyla Tarsus'a seyir halindeyken Sağlıklı Mahallesi civarında fenalaştı. Yol kenarına aracını çeken İshak Bozdoğan'ı yoldan geçenler gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bozdoğan'ı Tarsus Devlet Hastanesine sevki etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozdoğan kurtarılamadı.

İshak Bozdoğan yarın Tarsus Şehir Mezarlığında öğlen namazının ardından toprağa verilecek. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Bozdoğan Mersin Tarsus Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title