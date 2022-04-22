Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Uluönder Kapalı Pazaryeri'ne Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Uluönder Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'nın pazarcı esnafıyla buluşma programına Uluönder Kapalı Pazaryeri ile devam etti. Ataç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

"ARTAN FİYATLAR HEM VATANDAŞLARIMIZI HEM DE PAZARCILARIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Esnafa bol kazanç dileyen Ataç, "Uluönder Kapalı Pazaryerimizi ziyaret ettik. Burada pazarcı esnafımız ve Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hem esnafımızla hem de vatandaşlarımızla sohbetler gerçekleştirdik. Artan fiyatlar hem vatandaşlarımızı hem de pazarcılarımızı olumsuz etkiliyor. Her geçen gün daha kötüye giden ekonomik krizi en ağır biçimde hissederken, bu karanlık günlerin geride kalacağına yürekten inanıyor, geleceğe ümitle bakıyoruz. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ataç'ın düzenlediği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. Ataç'a pazaryeri ziyaretinde, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Yaşar Tepekaya ile Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler de eşlik etti.