Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen İşçilerle Buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileriyle bir araya geldi. Esen işçilere, "Dünyayı sermaye sahiplerinin sermayeleri değil, emekçilerin emeği güzelleştirecek" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Esen, tüm işçilere yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Türkiye'de en büyük sorunlardan birinin vasatlaşma, yani bir işi orta ayar yapma olduğunu belirten Esen, gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman, orada yapılan işlerin de burada yapılanlarla aynı olduğunu, fakat orada vasatlaşma sorunu olmadığı için parkların daha güzel olduğunu dile getirdi. Son yıllarda Konyaaltı bölgesinde vasatın çok üzerine çıkılarak çok başarılı işler çıkarıldığını belirten Esen, "Özellikle HayatPark, özellikle Engelsiz Park. Hurma 252'nci Sokak'ta yaptığınız çalışma ve birkaç park daha. Bunların hepsinin memnuniyetini sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu.

"DÜNYAYI EMEKÇİLERİN EMEĞİ GÜZELLEŞTİRECEK"

Dünyayı sermaye sahiplerinin sermayelerinin değil, emekçilerin emeğinin güzelleştireceğini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Emeğiniz var olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Diliyoruz, daha çok maaş aldığınız, daha kolay geçindiğiniz, aldığınız ücretle çocuklarınız için daha güzel hayaller kurabileceğiniz bir güne inşallah kısa zamanda kavuşuruz. Elinize sağlık, yaptığınız işlerin hepsi güzeldi. Çalışmalarınızla halk tarafından takdir ediliyorsunuz. Bunun için ben de sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel