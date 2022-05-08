Başkan Yücel, yüzde 93 görme engelli kızı için mücadele eden anneyle buluştu - Haberler

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Başkan Yücel, yüzde 93 görme engelli kızı için mücadele eden anneyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yücel, yüzde 93 görme engelli kızı için mücadele eden anneyle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anneler Günü'nde görme engelli kızı için mücadele eden Feride Bıyıklı'yı ziyaret etti.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anneler Günü'nde görme engelli kızı için mücadele eden Feride Bıyıklı'yı ziyaret etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Anneler Günü nedeniyle Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi görme engelli Zahide Bıyıklı ve annesi Feride Bıyıklı'yı Kargıcak'taki evlerinde ziyaret etti. Zorlu şartlarda, yüzde 93 görme engeli bulunan kızına destek veren ve okutmak için her türlü fedakarlığı sergileyen Feride Anneye çiçek sunan Başkan Yücel, "Feride Hanım sizi yılın annesi seçtik" diyerek Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Yücel, anne Feride Bıyıklı ve görme engelli kızı Zahide ile sohbet etti.

Başkan Yücel daha sonra annesi Müzeyyen Yücel'i Kestel'deki evinde ziyaret etti. Annesine çiçek veren ve elini öpen Başkan Yücel, Anneler Günü'nü kutladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Murat Yücel, Görme Engelli, Anneler Günü, Alanya, Yerel, Haberler

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