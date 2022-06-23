Başkan Yücel: 'Sırbistan ile kalıcı bir dostluğa imza attık'

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretinin detaylarını anlatan Alanya Belediye Başkan Yücel; "Yaklaşık bir yıldır Sırbistan'ın Novi Sad şehriyle iyi niyet iş birliği sözleşmesi ve kardeş şehir protokol sözleşmesi üzerinde çalışmalarımızı neticelendirdik" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirdiği İş Birliği Niyet Mektubu Antlaşması'nın ve bu ülkeden Alanya'ya başlayan uçak seferleriyle ilgili bilgiler verdi.

"Novi Sad'ın ülkemizde ilk iş birliği Alanya'mızla oldu"

İmzaların atılmasında pandemiden dolayı beklediklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Biliyorsunuz ki Sırbistan'ın başkenti Belgrat'tan sonraki en büyük şehri Novi Sad. Buralar birçok kültürel varlıkları ve yaşam tarzları bize uygun olan bir şehir. Novi Sad'ın en büyük özelliklerinden birisi de 2022 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi. Ülkemizden birçok şehrin talep etmesine rağmen en başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Sırbistan Büyükelçimiz Hami Aksoy, Sayın Ankara Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic'in bizlere destek vermesiyle Alanya tercih edildi ve bir iş birliği içerisine girdik. Bu şehre hem Alanya hem de Novi Sad'a büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Sırbistan'dan Alanya'ya direkt uçuşlar başladı"

Sırbistan'dan Alanya'ya direkt uçuşların başladığını belirten Başkan Yücel, "Ülkemiz ve Sırbistan arasındaki tarih boyunca olduğu gibi iyi ikili ilişkilerimiz sürüyor. Biz de yerel yöneticiler olarak bu ilişkilere bir nebze katkıda bulunmak istedik. Şu anda neredeyse yerleşik yabancı sayısı 51 binleri geçti. Bunun 250'ye yakını da Sırp vatandaşları. Biliyorsunuz son 2 yıldır pandemiden dolayı turizm en fazla kan kaybeden meslek gurubundandı. Hem turizm sektörüne destek çıkmak hem de yerel esnafa katkı sağlayabilmek adına Belgrad ve Niş şehrinden bu ay itibariyle Ekime kadar o bölgeden haftalık 3 tane uçuşlarımız başladı. Aynı zamanda tarifeli seferler İstanbul'a vardı. Şimdi de Ankara'ya da başladı. İnşallah bu ikili ilişkiler sayesinde de Antalya'ya da direk tarifeli seferlerin en kısa zamanda başlayacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

"2 ülke arasında pasaport kalkıyor"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yakın zamanda imzaların atılmasıyla birlikte 2 ülke arasında pasaportların kalkacağını müjdeledi. Başkan Yücel, "Biliyorsunuz 16 Haziran'da Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan'daydı. Ay sonunda Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da Belgrad'a giderek bir anlaşma olacak. Ülkemizle diğer ülkeler arasında sadece kimlikle giriş-çıkış sağlayabileceği 6. ülke Sırbistan olacak. Bu da bu ay sonuna kadar imzalanıp en kısa zamanda faaliyete geçecektir" ifadelerini kullandı.

"Kardeş şehir antlaşması yakında imzalanacak"

Alanya ile diğer şehirler arasında bugüne kadar atılan en iyi kardeş şehir antlaşmasından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Yücel; "Birçok şehirle kardeşlik antlaşmasına imza attık ama bu antlaşmanın yerinde ve zamanında olan bir antlaşma olduğunu düşünüyorum. Hem devletimizin katkı ve gayretleri hem de bizim yerel yönetim olarak desteklerimizle Sırbistan'dan buraya kısa bir dilim içerisinde neredeyse Alanya'mıza katkı sağlayacak 200 binleri aşacak girişlerin olacağını düşünüyorum. Bize bu zemini hazırlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu iş birliğinin iyi niyet sözleşmesinin ardından Eylül-Ekim aylarında da resmi prosedürlerin ardından kardeş şehir imzalarımız da atılacaktır. Biz bir öncülük yaptık. Bu öncülüğümüzün meyvesini de toplum olarak hepimize de nasip olacağını düşünüyorum. Ben şimdiden Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel