Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu - Haberler

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Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu bireyler ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu bireyler ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Yücel, "Farkındayız, yanınızdayız" diyerek down sendromlu bireylere destek oldu.

Alanya'da yaşayan down sendromlu bireyler ve aileleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Sosyal hayatın en önemli paydaşlarından down sendromlu bireylerle her daim bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Yücel, tüm vatandaşları farkındalık sahibi olmaya davet etti. Down sendromunun bir hastalık olmadığını da belirten Başkan Yücel, "Farkındayız, yanınızdayız" dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Murat Yücel, Down Sendromu, 21 Mart, Alanya, Yerel, Haberler

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