Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel