Başkan Yüce'den Pamukova'ya yeni meydan müjdesi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'ya bir meydan kazandırılması için çalışmalara başladı. Müjdeyi mecliste veren Başkan Yüce, "Bir meydan ihtiyacı vardı, kamulaştırmayı yapmamızı istediler başladık. Şimdi buraya yeni bir meydan kazandırmak için yola çıktık, bölge halkına hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir ilçeye daha yeni bir meydan kazandırıyor. İlçeler arasında yeni bir meydana ihtiyacı olan Pamukova'daki taleplere cevap verildi. İlçe belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda yeni bir ilçe meydanı projesine başlandı. Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda beklenen müjdeyi veren Başkan Yüce, ilçe belediyesiyle işbirliği halinde çalışmalara başladıklarını söyledi. Meclis toplantısının gündeminde yer alan konu, oylamaya sunuldu. Başkan Yüce, arazinin kamulaştırılması için meclisten yetkiyi aldı.

Projenin detaylarını anlatan Başkan Yüce, "Pamukova'da meydanımız yoktu, kamulaştırma gerekiyordu. Geldiler kamulaştırmayı halledin dediler, devreye girdik. Meydan projesiyle ilgili kamulaştırma için yetkimizi aldık. İlçe belediyesiyle bir iş birliği hasıl oldu. Güzel bir çalışma yapacağız, bu ilçemize güzel bir meydan kazandırmayı arzu ediyoruz. Bu şehrin her bir ilçesi hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Daha önce de meydan kazandırdığımız ilçelerimize yenilerini ekliyoruz. Her bölgeye tarihini, dokusunu, geleneklerini ve göreneklerini yansıtan, bakıldığında huzur veren, buluşma noktaları olacak meydanları inşa ediyoruz. İmkanlarımız elverdiğince yeni proje ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA