Başkan Yüce: '18 yeni otobüs şehre hizmet için yola çıkıyor'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, toplu taşıma filosuna dahil edilecek 18 yeni otobüsün imalatlarında sona yaklaşıldığını, Temmuz ayı içerisinde şehre ulaşarak vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacağını açıkladı. Yüce, yerli üretim araçların son teknolojik donanıma sahip olduğunu belirterek, çevre dostu araçların 97 yolcu taşıma kapasitesinde olduğunu dile getirdi. Yüce ayrıca 2 körüklü aracın da kısa süre içerisinde ulaşım filosuna dahil edileceğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehir içi ulaşımında kullanılacak 18 yeni otobüsün Temmuz ayında hizmete başlayacağını açıkladı. Şehrin ulaşımını daha iyi noktalara ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, daha önce müjdesini paylaştıkları otobüslerin imalatlarında sona gelindiğini, kısa süre içerisinde şehre ulaşarak toplu taşıma filosuna dahil edileceğini belirtti. Yüce, 2022 model son teknoloji ve çevre dostu araçların Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Son teknolojik donanıma sahip 18 yeni araç

Toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için gerekli adımları atacaklarını kısa süre önce müjdelediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Bu konuda gerekli fizibilite çalışmalarımızı yaptık ve 20 otobüs alacağımızı ifade etmiştik. Meclisimizden aldığımız onayın ardından girişimlerimizi hızlandırdık. Yerli üretim 18 otobüs inşallah Temmuz ayı içerisinde şehrimize hizmet sunmaya başlayacak. Ayrıca 2 körüklü aracımız da çok yakında ulaşım filomuza dahil edilecek. Böylelikle şehrimize sözünü verdiğimiz 20 otobüs hemşehrilerimize hizmet sunmaya başlamış olacak. Hayırlı olsun" dedi.

12 metre uzunluk 97 kişi kapasite

18 otobüsün detaylarını da ilk kez kamuoyuyla paylaşan Başkan Yüce, 12 metre uzunluktaki araçların 97 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi. Yüce, "Tamamen çevre dostu araçlarımız son model ve teknolojik donanımı yüksek. Engelli binişlerine uygun olan, akıllı sistemlerle donatılmış 2022 model otobüslerimizde aynı zamanda şarj üniteleri, klima ve diğer gerekliliklerde yer alacak. Temmuz ayı içerisinde şehrimize ulaşacak yeni otobüslerimiz toplu taşımaya konfor getirecek" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel