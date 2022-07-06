Başkan Yiyitalp'dan bayram tatili öncesi sürücülere hayati uyarı

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp'ten sürücülere yönelik uyarı geldi.

Her yıl uzun bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hatırlatan Yiyitalp, "Bayramlar; hüzünleri, acıları, matemleri değil, mutluluk ve sevinçleri paylaştığımız günlerdir. Bayramda trafik kazaları yüzünden yasa bürünüp, matemleri değil sevinçleri yaşamalıyız. Lütfen, sürücülerimiz kurallara uysun. Canınız, canlarımız yanmasın" dedi.

Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiğini vurgulayan Yiyitalp, şöyle devam etti:

"Bayram coşkusuyla dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanmak, aşırı hız ve trafik levhalarına dikkat edilmemesi de kazaları artırıyor. Sürücülerimiz, yoğunlaşan bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli araç kullanmalı, yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmeli, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalı. Uzun mesafeli yolculuklarda ise sürücülerimiz sık sık mola vererek dinlenmeli" ifadelerini kullandı.

"Otomobilinizin bakımını yaptırın"

Sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının teknik özelliklerine uygun bakımlarını yaptırmalarını tavsiye eden Başkan Salih Yiyitalp, "Bayram heyecanıyla; dalgın, yorgun, uykusuz, özellikle alkollü ve uyuşturucu etkisi yapabilecek ilaç içerek araç kullanılmamalıdır. Yolculuk süresince ağır ve yağlı yemekler yenilmemelidir. Hava, yol ve görüş şartlarına göre hız ve fren mesafesi ayarlanmalı, kurallara titizlikle uyulmalı, hatalı sollama yapılmamalı, emniyet kemeri mutlaka kullanılmalıdır. Uzun yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımlarını yaptırmalısınız. Kendinizin, yakınlarınızın ve trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliği için otomobil bakımı, lastik sökme, takma ve balans işlemlerinizi mesleki yeterliliğe sahip ehil kişilere yaptırın. Belgesiz, bilgisiz kişiler tarafından bu işlemlerin yapılması sürüş güvenliğini, dolayısıyla can güvenliğinizi tehdit eder. Kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın. Sürücülerimiz trafikte bir birlerine karşı sevgi ve saygı kurulları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel