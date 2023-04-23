Başkan Yılmaz; 'Yarının büyükleri çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliğini resmen hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan yarının büyükleri çocuklarımıza armağan etmiştir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bugün de büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz. Milli irademizin kalbinin attığı TBMM'nin açılışının 103. Yıl dönümünde bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve bütün halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ