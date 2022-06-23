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Başkan Yılmaz, teknik birimlerde çalışanlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yılmaz, teknik birimlerde çalışanlarla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, teknik birimleri gezerek çalışanlarla bir araya geldi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, teknik birimleri gezerek çalışanlarla bir araya geldi. Birimlerde incelemelerde bulunan Yılmaz, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ilk olarak Toroslar'da uygulanan "Çevik Belediyecilik" çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin sahada yürüttükleri çalışmaları yakından takip eden Başkan Yılmaz, teknik birimlerde incelemelerde bulundu. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Yılmaz, çalışma arkadaşlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

"Çözüm içinv"

Toroslar Belediyesinin öz kaynaklarıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Yılmaz, ekibine başarılı performansından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. Mahallelerde tespit ettikleri ihtiyaçların yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplere de anında çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzeline layık. İlçemizi daha da güzelleştirmek için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanında peyzaj çalışmalarımızda kullandığımız kent mobilyaları, kendi atölyelerimizde belediyemizin usta ellerinde üretiliyor. Çöp kovası, bank, masa ve kamelyalarımızı ürettiğimiz gibi bakım ve onarımlarını da düzenli olarak yapıyoruz. Böylece hem tasarruf sağlıyor hem de ekonomiye katkıda bulunarak ihtiyaçları anında gideriyoruz" dedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçenin yaylalarında nüfusun daha da artığını kaydeden Başkan Yılmaz, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ilçemizde sağlıklı ve güzel bir tatil geçirmesi için çalışmalarımızı daha da hızlandırdık" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atsız Afşın Yılmaz Hisarcık Toroslar Mersin Yerel Haberler

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