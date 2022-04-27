Başkan Yılmaz, Ramazan'da 150 bin vatandaşla buluştu

60 bin koli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan süresince 100 bin kişilik yemek dağıtırken yaklaşık 3 bin 900 personelle 60 bin koliyi, 100 akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırdı. Başkan Yücel Yılmaz ise yaklaşık 150 bin kişi ile temas ederek her akşam orucunu vatandaş sofrasında açıp gönüllere dokundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Ramazan'ın bereketi paylaştıkça çoğalır" anlayışıyla düzenlediği programlarla vatandaşlar Ramazan Ayı'nı 11 ayın sultanına yakışır bir şekilde geçirdi. İftar öncesi ve iftar sonrası her ilçede düzenlenen özel ramazan programları ile Balıkesirliler Ramazan Ayı'nı dolu dolu geçirdi. İlçe meydanlarında kurulan sıcak yemek TIR'ında 100 bin kişilik iftar yemeği dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinliklerle de vatandaşlara Ramazan ayı geleneklerini yaşattı.

38 bin 648 hanenin kapısı çalındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sosyal belediyeciliği yine ön planda tutarak Balıkesir'de örnek bir Ramazan Ayı'nın geçirilmesini sağladı. 1300 araç ile şehrin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan 3 bin 900 personel, yaklaşık 60 bin koliyi, 15 bin çocuk kıyafetini ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırdı. Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne (Ne10) bağlı saha birimleri Ramazan süresince 38 bin 648 hanenin kapısına kadar giderek vatandaşların taleplerini topladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü gidilen ihtiyaç sahibi engellilere; 100 akülü tekerlekli sandalye, onlarca manuel tekerlekli sandalye ve hasta yatağı temin etti.

En uygun pide fırıntaş pidesi oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fırıntaş A.Ş., günlük ortalama 50 bin adet 300 gramlık Kare Ramazan Pidesi üreterek sofralarda yer aldı. 12 ilçede 18 noktada 2,5 liradan vatandaşların temin edebildiği Kare Ramazan Pidesi Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesi olarak da akıllarda kaldı.

20 ilçede kahvehanelerden esnafa, muhtarlıklardan yolda yürüyen vatandaşlara kadar herkesle temas eden Başkan Yılmaz, birçok ev ziyareti de yaparak gönüllere dokundu. Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Binlerce vatandaşımıza temas ettik. İhtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürdük. Özellikle de çocuklarımızın Ramazan Ayı'nı güzel bir şekilde hatırlamaları için birbirinden farklı birçok etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye'ye örnek bir Ramazan geçirdik

Başkan Yılmaz, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna geldik. Birkaç gün sonra Allah nasip ederse de bayrama ereceğiz. Ramazan Ayı'nda vatandaşlarımızla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Allah, sağlıklı, mutlu ve huzurla Ramazan Ayı'na yeniden erdirsin inşallah. Herkese en içten sevgilerimi iletiyor; Ramazan Bayramımızı şimdiden kutluyorum" açıklamasında bulundu.